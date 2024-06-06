Центральний захисник Байєра Йонатан Та близький до переходу в Баварію, але доведеться почекати.

Мюнхенці планували посилити лінію оборони і вирішили заманити оборонця леверкузенців. Баварія вже погодила з Йонатаном Та суму його доходу в разі переходу.

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Як повідомляє Bayern & Germany з посиланням на журналістів Bild Крістіана Фалька і Тобі Альтшаффля, захисник Байєра отримуватиме фіксовану зарплату в 9 млн євро плюс 3 млн бонусів на рік, якщо перейде в мюнхенський клуб.

Гравець дав принципову згоду на трансфер, однак остаточне рішення буде ухвалено після закінчення чемпіонату Європи.

Нагадаємо, що Йонатан Та виступає за Байєр з 2015 року. Загалом захисник зіграв за леверкузенців у 353 матчах у всіх турнірах. В його активі 14 голів та 12 результативних передач. Та у сезоні 2023/24 разом з командою здобули титул чемпіона Німеччини.

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