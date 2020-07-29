Баварія знизила ціну на Алькантару та визначила пріоритетне підсилення

Баварія змирилися з відмовою Тьягу Алькантари підписати новий контракт. Чинна угода хавбека збірної Іспанії розрахована до літа 2021 року, тому мюнхенський клуб готовий продати півзахисника, щоб не втратити його безкоштовно.

Якщо раніше Баварія вимагала за 29-річного іспанця 40 млн євро, то тепер пішла на поступки. "Ротен" готові розглянути пропозиції від 30 млн. Головним претендентом на гравця називають Ліверпуль.

Також Баварія готова відпустити Корентена Толіссо – саме після цих двох трансферів мюнхенці плануватимуть кадрове підсилення. Зокрема, чемпіон Німеччини сподівається досягти згоди з Інтером щодо викупу Іван Перішіча. Пріоритетом для Баварії є саме позиція вінгера, повідомляє Bild.

У сезоні 2019/20 Алькантара провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти. Хавбек виступає за Баварію з 2013 року.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?