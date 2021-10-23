Форвард Наполі Віктор Осімхен розглядається як варіант заміни Лєвандовскі, контракт якого з Баварією завершується влітку 2023 року, повідомляє журналіст Паоло Барджіджа.

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Неаполітанці поки не визначились, чи будуть вони продовжувати контракт з нігерійцем, тож готові розглянути продаж гравця. Втім, задешево придбати Осімхена не вдасться: Наполі має намір заробити на трансфері свого форварда не менше 100 млн євро.

До слова, нігерієць у 10 матчах поточного сезону в складі неаполітанців наколотив 9 голів та віддав 1 результативну передачу.

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