Баварія вже розпочала пошуки ймовірної заміни Девіду Алабі, який ніяк не може домовитись про продовження контракту з клубом. Через це Едер Мілітао із Реала потрапив на радари мюнхенців.

Оборонець "вершкових" має шанси перебратись у Бундеслігу, адже Баварія розглядає можливість його підписання. Причиною таких пошуків є завершення контракту Девіда Алаби влітку.

Тоттенхем вступить у боротьбу за Мілітао вже в січні

Як повідомляє Goal, Едер Мілітао охоче б залишився в Реалі, але не має вдосталь ігрового часу, адже програє конкуренію Рамосу, Начо і Варану. В поточному сезоні він провів лишень три матчі у футболці "галактікос".

Проте, за інформацією джерела, оренда або ж повноцінний трансфер Мілітао є малоймовірними взимку, адже "ротен" мають деякі фінансові труднощі. Претендентами на Едера ще називають Тоттенхем, Ювентус та Борусію Д, а портал Transfermarkt оцінює гравця у 30 млн євро.

Зауважимо, що на Алабу, через якого Баварія розпочала пошуки оборонця, головним претендентом називають саме Реал Мадрид.

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