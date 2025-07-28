Вінгер Баварії Браян Сарагоса переходить в Сельту. Як інформує Фабріціо Романо, угода оформлена як оренда з обов'язковим викупом.

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Сума потенційного трансферу складе близько 13 млн євро, причому активація викупу буде залежати від підсумкової позиції Сельти в турнірній таблиці Ла Ліги.

Баварія придбала гравця минулого літа у Гранади за 13 мільйонів євро. Він зіграв 171 хвилину в 7 матчах за німецький клуб, гольовими діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що в послугах Сарагоси зацікавлена Барселона. Але каталонці, в підсумку, підписали Маркуса Рашфорда, і необхідність у трансфері Сарагоси у них відпала.

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