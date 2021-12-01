Мюнхенська Баварія не відмовляється від пошуку талантів у різних куточках планети. До списку зацікавлень чемпіона Німеччини потрапив юний вінгер данського Копенгагена Руні Барджі.

16-річний швед опинився на радарах "ротен", повідомляє Sport1.de.

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Попри свій вік Барджі є лідером команди U-19 Копенгагена. Нещодавно він навіть дебютував у складі першої команди в рамках місцевої Суперліги (2 матчі, 1 гол). Етнічний сирієць, який народився у Кувейті та переїхав із батьками до Європи, має громадянство Швеції та защихає кольори збірної U-17 "синьо-жовтих".

До слова, на батьківщині Руні Барджі виховувався у командах Каллінге, Рьодебю і Мальме.

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