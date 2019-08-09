toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ЦСКА СОФІЯ - ЗОРЯ МАРІУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Баварія знайшла альтернативу Сане

00:40 150 Читать на русском
Баварія знайшла альтернативу Сане
Іван Перішіч / ФК Інтер

Півзахисник Інтера Іван Перішіч може повернутися в Бундеслігу. Мюнхенці бачать у ньому альтернативу Лерою Сане, який отримав серйозну травму.

Півзахисник Інтера Іван Перішіч зацікавив Баварію. Чемпіон Німеччини веде активні перемовини щодо переходу віце-чемпіона світу-2018, інформує Sky Sport Italia.

Лукаку офіційно перейшов у Інтер

За інформацією видання, наразі мова йде про оренду, а перемовини перебувають на достатньо просунутій стадії. Раніше пріоритетом Баварії був Лерой Сане, але вінгер Манчестер Сіті травмувався в матчі проти Ліверпуля за Суперкубок Англії та пропустить тривалий термін.

Наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте не розраховує на 30-річного півзахисника, який свого часу вже виступав у Німеччині за Вольфсбург та Борусію Д.

Грандіозне придбання на заміну Роббері, залежність від Неймара, Вернер може вислизнути з рук – все про трансфери Баварії

blog_ava
ЦСКА Софія – Зоря: анонс матчу 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ
8 серпня
7615
Теги
Трансфери Іван Перішіч Іван Перішіч Лерой Сане Лерой Сане Баварія Баварія Інтер Інтер Німеччина Трансфери Баварії Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Німеччини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
15
хв
Ліверпуль
22:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук