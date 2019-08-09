Баварія знайшла альтернативу Сане

Півзахисник Інтера Іван Перішіч може повернутися в Бундеслігу. Мюнхенці бачать у ньому альтернативу Лерою Сане, який отримав серйозну травму.

Півзахисник Інтера Іван Перішіч зацікавив Баварію. Чемпіон Німеччини веде активні перемовини щодо переходу віце-чемпіона світу-2018, інформує Sky Sport Italia.

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За інформацією видання, наразі мова йде про оренду, а перемовини перебувають на достатньо просунутій стадії. Раніше пріоритетом Баварії був Лерой Сане, але вінгер Манчестер Сіті травмувався в матчі проти Ліверпуля за Суперкубок Англії та пропустить тривалий термін.

Наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте не розраховує на 30-річного півзахисника, який свого часу вже виступав у Німеччині за Вольфсбург та Борусію Д.

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