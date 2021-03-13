У суботу в рамках 25-го туру чемпіонату Німеччини відбулось кілька поєдинків. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 25-й тур

Вердер – Баварія – 1:3

Голи: Фулькруг, 86 – Горецка, 23, Гнабрі, 35, Лєвандовскі, 67

Вольфсбург – Шальке – 5:0

Голи: Мустафі, 31 (аг.), Вегхорст, 51, Баку, 58, Брекало, 64, Філіп, 80

Уніон Берлін – Кельн – 2:1

Голи: Крузе, 48 (пен.), Тріммель, 67 – Дуда, 45+2 (пен.)

Майнц – Фрайбург – 1:0

Гол: Квайсон, 84

Борусія Д – Герта – початок матчу о 19:30

Борусія М у матчі із нереалізованим пенальті поступилась Аугсбургу – "жеребці" зазнали шостої поразки поспіль

Баварія зламала оборону Вердера ще в середині першого тайму. Після навісу з кутового Томас Мюллєр головою скинув м'яч в район одинадцятиметрової позначки звідки Леон Горецка, також головою, влучно пробив повз голкіпера бременців. Згодом Гнабрі після пасу все того ж Мюллера з близької відстані збільшив перевагу "Ротен" до двох голів. Не пішов з поля без гола і Роберт Лєвандовскі. Наприкінці матчу Ніклас Фюлькруг один гол відквитав, але цього явно не вистачило аби порушити плани баварців на звитягу.

Шальке пропустив прикрий автогол від Вольфсбурга в середині першої сорокап'ятихвилинки. Шкодран Мустафі, намагаючись вибити м'яч на кутовий, аби розрядити ситуацію після затяжної атаки суперника, зрізав сферу у власні ворота. Фредерік Реннов не очікував на таку "підстав" і не зміг завадити круглому влучити у сітку.

Одразу після відпочинку гельзенкірхенці капітулювали вдруге, після того як Ваут Вегхорст увірвався у штрафний майданчик і, отримавши пас з-за спини, прошив кіпера гостей. За кілька хвилин бременці скористались дитячою помилкою захисту і змусили Реннова втретє витягати сферу з воріт. Однак, Йосіп Брекало вирішив що цього недостатньо і довів рахунок до розгромного. Наприкінці матчу Максіміліан Філіп забив останній цвях у домовину "кобальтових".

Доволі рівний перший тайм між Уніоном та Кельном завершився пенальті у ворота господарів вже у доданий час. Андреас Люте вгадав напрямок м'яча, однак не зміг завадити Ондрею Дуді відкрити рахунок. Одразу по перерві берлінці зрівняли. І також з пенальті. Маріус Вольф зачепив сферу у власному штрафному і вирок з позначки чітко реалізував Макс Крузе. На 67-й хвилині Крістофер Тріммель вивів "залізних" вперед. Як виявилось згодом, цей гол став останнім у матчі.

Один з аутсайдерів Бундесліги – Майнц – на рівних бився з Фрайбургом. Старання підопічних Бо Свенссона були винагороджені за п'ять хвилин до фінального свистка, коли Робін Квайсон вдало зіграв на добиванні і здобув для своєї команди надважливі три очки.

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