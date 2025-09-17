Зустріч грандів лише в першому турі зазвичай означає досить нудну гру – навіщо викладатись зараз, якщо можна набрати очки проти слабших команд? Проте, ця зустріч точно була не з таких. Початок матчу був за Баварією, яка, щоправда, пробивала з-за меж штрафного. Виключенням стала спроба Кейна після навісу на 8-й хвилині – вище воріт. Челсі теж відповідав своїми випадами, але рахунок був відкритий на 20-й хвилині. Забив Трево Чалоба, але у власні ворота – захисник зрізав м'яч після прострілу Олісе з правого краю штрафного.

А через 6 хвилин Кейна завалили у штрафному лондонців – пенальті! Сам Харрі легко реалізував 11-метровий, розвівши воротаря і м'яч по різних кутах. Челсі дуже швидко відквитав один м'яч: Палмер розігнав атаку, віддав на правий фланг на Гюсто, отримав передачу у відповідь та ударом в дотик поцілив у дальній верхній кут – 2:1! В цьому епізоді жовті картки отримали захисник Баварії Жонатан Та й наставник лондонців Енцо Мареска.

Баварія була ближчою, аби відновити відрив у 2 м'ячі, однак Лаймер трохи не влучив у дальній кут після передачі Олісе. На перерву команди пішли за мінімальної переваги мюнхенців. На другу половину уже не вийшов Та – його замінив Мін Че Кім. А вже через 5 хвилин Станішіч також був вимушено замінений – на поле вийшов Саша Боей. Попри ці перестановки мюнхенці мали ще мінімум дві нагоди забити, але Роберто Санчес заблокував уда впритул Кейна, а пізніше впорався з ударом Олісе.

Але на 63-й хвилині Харрі оформив дубль. Гюсто невдало обробив м'яч і відкинув його фактично на хід Кейну, який покотив снаряд у дальній кут з-під захисника – 3:1! Олісе міг оформити розгром, але трохи не влучив обвідним ударом з меж штрафного! Далі гра трохи заспокоїлась. З боку Баварії це цілком зрозуміло, а от чому Челсі не активізувався попереду – загадка.

"Сині" підловили суперника на 89-й хвилині. Андрей Сантос віддав чудову розрізну передачу, Луїс Діас не допрацював проти Палмера, який вискочив віч-на-віч та легким дотиком направив м'яча у сітку воріт Нойєра. Здавалось би 3:2, але суддя помітив офсайд у Коула. Англійці притиснули суперника до воріт, однак забити ще раз так і не змогли – перемога Баварії з рахунком 3:1.

