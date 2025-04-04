Баварія після кількох зимових осічок відродила інтригу в німецькій Бундеслізі, підпустивши Баєр на відстань чотирьох очок. За такого розкладу мюнхенці були зобов'язані перемагати в Аугсбурзі, однак зробити це було не так і просто. "Містяни" претендують на єврокубки, а в зустрічі першого кола вони тримали нічию до 60-ї хвилини.

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Як і восени, Баварія при домінуванні на м'ячі, втричі вищій кількості ударів та 50 дотиках у штрафному створила не так і багато. У першому таймі підопічні Венсана Компані взагалі нічого не створили, а от господарі зуміли відкрити рахунок – це Яннуліс прийняв подачу зі стандарту, відклеївся від Лаймера і вгатив у ближню дев'ятку! 1:0.

Саме з цим рахунком команди мали б піти на перерву, якби не гол на 42-й хвилині. Баварія відігралась внаслідок прориву Сане крізь двох суперників – Лерой завершив прострілом у центр штрафного, а Мусіала зіграв на замиканні. Удар накрили, але Джамал підхопив відскок і пробив вдруге. 1:1!

На початку другого тайму Аугсбург міг і подвоїти свою перевагу. Ессенде прийняв шикарну скидку повз Кіма й пробивав з правого краю карного майданчика, але Урбіг врятував мюнхенців. Баварія тут же відповіла випадом із прострілом Сане, який замкнув Олісе – Майкл влучив у поперечину! А от Мусіала в цій же атаці отримав ушкодження – схоже, Джамал потягнув задню.

А невдовзі стався головний момент матчу. Кейн проривався до штрафного й впав після підкату Цезігера ззаду. Арбітр показав останньому другу жовту картку, однак на повторах було помітно, що той зіграв у м'яч, а Харрі завалився на газон пізніше.

Ще більш прикрим став стандарт, який призначили за цей фол – саме з нього Баварія й забила переможний гол. Кімміх перевів на Олісе, той подав з правого флангу на лінію воротарського, а Кейн замкнув. 1:2! Аугсбург залишився у меншості й мав відігруватись.

Звісно ж, за такого розкладу гості встановили тотальне домінування, однак моментів все одно було небагато. До кінця основного часу пригадується тільки дальній удар Кейна та невдалий вихід Сане віч-на-віч. Тим не менш, на 90+3-й Сане таки добив господарів пострілом з лівого краю штрафного – 1:3.

Баварія відсвяткувала перемогу й довела відрив від другого місця до семи очок. Аугсбург залишається у трьох залікових балах від зони єврокубків.

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