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Баварія зазнала втрат перед матчем Кубка Німеччини – одразу 7 гравців поза грою

17:08 328 Читать на русском
Баварія зазнала втрат перед матчем Кубка Німеччини – одразу 7 гравців поза грою
Баварія підходить до матчу проти Редінгхаузена не в оптимальному складі / Фото Баварія

Наставник мюнхенської Баварії Ніко Ковач зіткнувся з кадровими проблемами перед матчем Кубка Німеччини проти Редінгхаузена.

Перед поєдинком проти Редінгхаузена захворіли Хамес Родрігес і Жером Боатенг, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Також не зможе зіграти Свен Ульрайх у якого дружина чекає дитину. Ар'єн Роббен відчуває болі у спині. Матс Хуммельс вже відновився від травми, але тренер не хоче ризикувати здоров'ям захисника.

У лазареті також залишаються травмованими Кінгслі Коман і Корентен Толіссо.

Нагадаємо, поєдинок 1/16 фіналу Кубака Німеччини Редінгхаузен – Баварія відбудеться сьогодні, 30 жовтня, початок о 21:45.

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