Вранці 5 січня Дейлі Блінд вилетів з Амстердама в Мюнхен, щоб завершити свій перехід у Баварію. Мюнхенці підпишуть досвідченого оборонця на заміну травмованому Лукасу Ернандесу, який через розрив хрестоподібної зв'язки коліна вибув мінімум на півроку. Контракт Блінда з Баварією буде розрахований до завершення сезону 2022/23 з опцією продовження ще на рік, повідомляє Telegraaf.

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Нідерландець перебуває в статусі вільного агента, тому за його перехід платити не доведеться. Це ідеальний варіант для Баварії, яка не може собі дозволити витрачати велику суму в зимове вікно. Щоправда, поглиблена увага до футболіста буде під час медогляду, адже раніше у Блінда виявляли проблеми з серцем.

Агент Дейлі має хороші стосунки зі спортивним директором Баварії Хасаном Саліхаміджічем. Завдяки цьому і став можливим доволі несподіваний перехід.

Раніше 32-річний Дейлі Блінд виступав за Гронінген, Аякс та Манчестер Юнайтед. Нещодавно захисник став вільним агентом, розірвавши угоду з амстердамським клубом. За національну збірну Нідерландів Блінд зіграв 99 матчів, забив 3 голи (на ЧС-2022 – 5 поєдинків, 1 гол, 1 асист).

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