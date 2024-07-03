Півзахисник Фулхема та збірної Португалії Жоау Палінья вже опиниться в чемпіонаті Німеччини.

Баварія все ж досягла домовленості з "дачниками" щодо 28-річного хавбека. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Мюнхенці заплатять Фулхему за Жоау Палінью 50 мільйонів євро, а ще 5 млн англійський клуб отримає у вигляді бонусів. Португалець підпише контракт з Баварією до 2028 року. Півзахисник найближчим часом має пройти медогляд.

Нагадаємо, що Баварія намагалася підписати Жоау Палінью ще влітку 2023 року. Тоді угода зірвалася в останній момент.

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