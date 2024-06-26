Мюнхенці до кінця червня мають завершити трансфер Майкла Олісе. Вінгер Крістал Пелас найближчим часом пройде медогляд.

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За інформацією журналіста Sky Флоріана Плеттенберга, Олісе підпише контракт з Баварією до 2029 року. Сума трансферу складе 60 мільйонів євро, бонуси включені в угоду.

За Крістал Пелас Майкл Олісе виступає з 2021 року. Загалом за "орлів" француз відіграв у 90 матчах, в яких забив 16 голів та віддав 25 асистів.

Нагадаємо, що Баварія в червні вже поповнилася одним новачком. Мюнхенці купили у Штутгарта захисника Хірокі Іто.

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