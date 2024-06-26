Баварія завершує гучний трансфер з АПЛ – мюнхенці віддадуть 60 млн за перспективного вінгера
Баварія поповнить свій склад французьким вінгером Крістал Пелас Майклом Олісе.
Мюнхенці до кінця червня мають завершити трансфер Майкла Олісе. Вінгер Крістал Пелас найближчим часом пройде медогляд.
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За інформацією журналіста Sky Флоріана Плеттенберга, Олісе підпише контракт з Баварією до 2029 року. Сума трансферу складе 60 мільйонів євро, бонуси включені в угоду.
За Крістал Пелас Майкл Олісе виступає з 2021 року. Загалом за "орлів" француз відіграв у 90 матчах, в яких забив 16 голів та віддав 25 асистів.
Нагадаємо, що Баварія в червні вже поповнилася одним новачком. Мюнхенці купили у Штутгарта захисника Хірокі Іто.
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