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Баварія зацікавлена у трансфері Тріпп'єра

06:01 187 Читать на русском
Баварія зацікавлена у трансфері Тріпп'єра
Кіран Тріпп'єр / Getty Images

Захисник Тоттенхема Кіран Тріпп'єр може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Баварія активно вивчає можливість підписання 28-річного правого захисника лондонців, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, єдиною перешкодою може стати вартість гравця, оскільки платити велику суму за дублера для Йозуа Кімміха Баварія не планує.

Раніше повідомлялося, що Тоттенхем готовий відпустити Тріпп'єра вже цього літа, гравцем цікавляться Атлетіко, Наполі та Ювентус.

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