toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ АПЛ ШАХТАР - ВОРСКЛА

Баварія зацікавлена у трансфері Ракітіча

15:33 96 Читать на русском
Баварія зацікавлена у трансфері Ракітіча
Іван Ракітіч / фото: ФК Барселона

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч наступний сезон може розпочати у чемпіонаті Німеччини.

Мюнхенська Баварія оцінює можливість підписання хавбека Барселони Івана Ракітіча, повідомляє Mundo Deportivo.

Артуро Відаль: він тролив Мессі, жорстко бухав, називав футболістів Реала мишами, але це – ідеальний трансфер Барселони

За інформацією видання, у запрошенні виконавця особисто зацікавлений новоспечений наставникт "ротен" Ніко Ковач, який вже працював із Ракітічем у збірній хорватії. В Мюнхені Іван може замінити Артуро Відаля, який перейшов у Барселону.

Відзначається, що конкуренцію Баварії у боротьбі за гравця складуть ПСЖ та Монако, які вже намагалися провести переговори з представниками футболіста

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Німеччина Трансфери Чемпіонату Іспанії Іван Ракітіч Іван Ракітіч Баварія Баварія Барселона Барселона Монако Монако
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
54
хв
Хаддерсфілд
17:00
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук