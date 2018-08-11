Баварія зацікавлена у трансфері Ракітіча

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч наступний сезон може розпочати у чемпіонаті Німеччини.

Мюнхенська Баварія оцінює можливість підписання хавбека Барселони Івана Ракітіча, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, у запрошенні виконавця особисто зацікавлений новоспечений наставникт "ротен" Ніко Ковач, який вже працював із Ракітічем у збірній хорватії. В Мюнхені Іван може замінити Артуро Відаля, який перейшов у Барселону.

Відзначається, що конкуренцію Баварії у боротьбі за гравця складуть ПСЖ та Монако, які вже намагалися провести переговори з представниками футболіста