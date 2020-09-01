Захисник Арсенала Ектор Бельєрін може продовжити кар'єру в складі чемпіона Німеччини.

Баварія у пошуках заміни для Бенжамена Павара звернула свою увагу на захисника Бельєріна, повідомляє Football.london.

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Зазначається, що після повернення Одріосоли у розташування Реала мюнхенці мають лише одного гравця на правому фланзі оборони. Окрім них, на Ектора претендують Ювентус та ПСЖ.

До слова, Бельєрін провів 25 матчів у минулому сезоні у складі Арсенала, записавши до свого активу гол та 2 асисти.

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