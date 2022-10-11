Мюнхенський гранд може підписати Едіна Джеко на правах вільного агента.

Нападник Інтера та збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко потрапив до сфери інтересів Баварії. Про це повідомляє Bild.

Інтер завдяки дублю Джеко здолав Сассуоло – боснійський форвард перетнув позначку в 100 голів у Серії А

Згідно з джерелом, мюнхенці розглядають можливість підписання 36-річного форварда влітку на правах вільного агента. Саме тоді Джеко закінчиться контракт з Інтером.

Раніше Sport1 інформував про інтерес мюнхенців до центрального нападаючого гладбахської Борусії Маркуса Тюрама. Так чи інакше, Баварія зацікавлена ​​у підписанні ще одного форварда.

Борусія Д врятувала нічию з Баварією, програючи 0:2 – гол джокера на 90+5 хвилині позбавив мюнхенців лідерства