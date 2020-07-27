Баварія зацікавилася талантом невдахи АПЛ, – Sky Sport

Юний англієць може перебратися до чемпіонату Німеччини, стверджує Sky Sport.

Баварія ризикує втратити ключового захисника на всю Лігу чемпіонів

Ааронс – один із варіантів підсилення правого флангу оборони Баварії. Головною метою мюнхенців є фулбек амстердамського Аякса Сержиньйо Дест. Натомість оборонець Норвіча є запасним варіантом німецького чемпіона. "Канарки" хочуть отримати за Ааронса 18 млн фунтів. Конкуренцію "ротен" у боротьбі за таланта складе леверкузенський Байєр.

У сезоні 2019/20 Макс Ааронс провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 2 результативні передачі.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?