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Баварія зацікавилася талантом невдахи АПЛ, – Sky Sport

19:43 - Читать на русском
Баварія зацікавилася талантом невдахи АПЛ, – Sky Sport
Максимілліан Ааронс (праворуч) / Reuters

Оборонець англійського Норвіча Максимілліан Ааронс потрапив до сфери зацікавлень мюнхенської Баварії.

Юний англієць може перебратися до чемпіонату Німеччини, стверджує Sky Sport.

Баварія ризикує втратити ключового захисника на всю Лігу чемпіонів

Ааронс – один із варіантів підсилення правого флангу оборони Баварії. Головною метою мюнхенців є фулбек амстердамського Аякса Сержиньйо Дест. Натомість оборонець Норвіча є запасним варіантом німецького чемпіона. "Канарки" хочуть отримати за Ааронса 18 млн фунтів. Конкуренцію "ротен" у боротьбі за таланта складе леверкузенський Байєр.

У сезоні 2019/20 Макс Ааронс провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 2 результативні передачі.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Трансфери Баварії Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Чемпіонату Німеччини Максимілліан Максимілліан Ааронс Баварія Баварія Норвіч Норвіч Німеччина Трансфери
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