Нападник Вердера Ніклас Фюлькруг зацікавив Баварію, інформує журналіст AZ Патрік Штрассер та журналіст RND Хайко Остендорп. Джерело стверджує, що керівництво мюнхенського клубу розпитувало про гравця Вердера баварських "збірників".

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Контракт Фюлькруга з Вердером розрахований до 2025 року. Повідомляється, що бременцям потрібні гроші, тому клуб може відпустити свого ключового гравця до Мюнхена за 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що зараз Фюлькруг є найкращим бомбардиром Бундесліги. Він також забив за збірну Німеччини у контрольному матчі з Оманом і вже безпосередньо на ЧС-2022 – у ворота Іспанії.

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