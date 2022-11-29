Баварія зацікавилася несподіваною зіркою збірної Німеччини
Ніклас Фюлькруг вразив босів Баварії після успішних виступів у складі збірної Німеччини.
Нападник Вердера Ніклас Фюлькруг зацікавив Баварію, інформує журналіст AZ Патрік Штрассер та журналіст RND Хайко Остендорп. Джерело стверджує, що керівництво мюнхенського клубу розпитувало про гравця Вердера баварських "збірників".
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Контракт Фюлькруга з Вердером розрахований до 2025 року. Повідомляється, що бременцям потрібні гроші, тому клуб може відпустити свого ключового гравця до Мюнхена за 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, що зараз Фюлькруг є найкращим бомбардиром Бундесліги. Він також забив за збірну Німеччини у контрольному матчі з Оманом і вже безпосередньо на ЧС-2022 – у ворота Іспанії.
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