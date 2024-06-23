Півзахисник Інтера та збірної Туреччини Хакан Чалханоглу може змінити влітку клубну прописку.

Турецький хавбек потрапив у сферу інтересів Баварії, яка намагатиметься влітку оновити свою команду. Хакан Чалханоглу не відкидає ідею змінити чемпіонат і поповнити ряди мюнхенців.

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Наразі з Інтером не зв'язувалися ні Баварія, ні представники турецького півзахисника. "Нерадзуррі" оцінюють 30-річного Хакана в 60 млн євро, повідомляє Corriere della Sera.

У 32 матчах Серії А сезону 2023/24 Чалханоглу забив 13 голів (10 з пенальті) і віддав три результативні передачі. За Інтер півзахисник виступє з 2021 року.

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