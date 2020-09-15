Легендарний форвард Клаудіо Пісарро повернувся в Баварію, але вже не в ролі гравця.

Перуанець погодився стати новим послом чемпіонів Німеччини, інформує офіційний Twitter клубу. Пісарро складе компанію іншим екс-гравцям Баварії – Маттеусу, Елберу та Лізаразю.

"Манчестер Юнайтед та Ліверпуль шантажують Баварію": Хьонесс – про майбутнє Алькантари

Легендарний нападник лише цього літа повісив бутси на цвях. Він мав два періоди виступів за Баварію упродовж ігрової кар'єри – 2001-2007 і 2012-2015. У футболці мюнхенців Клаудіо провів 327 матчів, забив 125 м'ячів.

Нагадаємо, що Пісарро є найстаршим автором гола в історії Бундесліги – 40 років, 4 місяці та 13 днів.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів