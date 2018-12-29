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Баварія запропонувала за Хадсона-Одоя суму, яка не влаштовує Челсі

23:31 2 Читать на русском
Баварія запропонувала за Хадсона-Одоя суму, яка не влаштовує Челсі
Каллум Хадсон-Одой / соцмережі

Лондонський Челсі відхилив пропозицію Баварії щодо Каллума Хадсона-Одоя через занадто малу суму.

Мюнхенська Баварія прагне підписати молодого форварда Челсі Каллума Хадсона-Одоя. Але, як повідомляє Sky Sports, "сині" відхилили пропозицію "Рекордмайстера".

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Справа в тому, що німецький гранд пропонував за футболіста 13,5 млн фунтів, тоді як лондонці хочуть за свого вихованця 22,5 млн.

Раніше повідомлялось, що англійцем також цікавиться дортмундська Борусія, а Челсі націлений на вінгера "джмелів" Крістіана Пулішіча.

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