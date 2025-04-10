Сане хоче залишитися в Баварії, інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг. Згідно з джерелом, мюнхенський клуб запропонував вінгеру продовжити контракт до літа 2028 року із зарплатою в 10 млн євро. Зараз Сане заробляє вдвічі більше, і його контракт завершується наступного літа.

Зірка Баварії готовий піти на жертви заради Арсенала – за вінгера побореться Барселона

Повідомляється, що крім основної зарплати Лерой зможе отримати бонуси залежно від успішних виступів – як своїх, так і команди в цілому. Загалом Сане зможе заробляти 14-16 млн євро на рік.

У цьому сезоні Сане забив 11 голів і оформив 5 асистів у 37 матчах за Баварію. У його послугах зацікавлений Арсенал.

Золоті "нульові": Шеву носять на руках, Гвардіола з волоссям, чому плакав Ромаріо і ще 27 фото "старої школи"