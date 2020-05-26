Баварія запропонувала Алабі одну з найвищих зарплат у клубі – суперник збірної України вагається

Захисник Баварії та збірної Австрії Девід Алаба отримав щедру пропозицію від мюнхенців.

Боси Баварії хочуть продовжити співпрацю Девідом Алабою, тому підсунули йому контракт із зарплатою 15 млн євро на рік, повідомляє Bild.

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Якщо 27-річний захисник погодиться, то стане одним з найвисокооплачуваніших гравців мюнхенців разом з Томасом Мюллєром, Мануелем Нойєром та Робертом Лєвандовсі.

За інформацією ЗМІ, в послугах Давіда зацікавлені Інтер та Реал. Нагадаємо, Алаба захищає кольори збірної Австрії, яка є суперником команди Шевченка на груповому етапі Євро-2020.

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