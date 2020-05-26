toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ

Баварія запропонувала Алабі одну з найвищих зарплат у клубі – суперник збірної України вагається

15:18 298 Читать на русском
Баварія запропонувала Алабі одну з найвищих зарплат у клубі – суперник збірної України вагається
Девід Алаба / Фото Zimbio

Захисник Баварії та збірної Австрії Девід Алаба отримав щедру пропозицію від мюнхенців.

Боси Баварії хочуть продовжити співпрацю Девідом Алабою, тому підсунули йому контракт із зарплатою 15 млн євро на рік, повідомляє Bild.

Зідан дав згоду на трансфер Алаби з Баварії, – AS

Якщо 27-річний захисник погодиться, то стане одним з найвисокооплачуваніших гравців мюнхенців разом з Томасом Мюллєром, Мануелем Нойєром та Робертом Лєвандовсі.

За інформацією ЗМІ, в послугах Давіда зацікавлені Інтер та Реал. Нагадаємо, Алаба захищає кольори збірної Австрії, яка є суперником команди Шевченка на груповому етапі Євро-2020.

Суперник України – унікальний кілер Європи: шокував Баварію, вимагав трансфер алкоголем, публічно зневажив тренера

blog_ava
Халль також оголосив про відхід з Карпат
09:18
3724
Теги
Німеччина Девід Алаба Девід Алаба Баварія Баварія Трансфери Баварії
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
40
хв
Борусія Дортмунд
19:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук