Еберль покинув посаду спортивного директора РБ Лейпциг, але його контракт дійсний до середини 2026 року. Як інформує Bild, мюнхенський клуб заплатить 3,5 млн євро за викуп Еберля. Сам Макс при цьому відмовиться від решти зарплати і бонусів.

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Очікується, що директор увійде до наглядової ради Баварії і працюватиме разом із Крістофом Фройндом як спортивний директор. Він приступить до роботи в березні і готуватиме стратегію клубу на літнє трансферне вікно.

Також Баварія заплатить РБ Лейпциг 1 млн євро за скасування товариського матчу, який було погоджено 2021 року під час "трансферу" головного тренера Юліана Нагельсманна. Доходи від цієї зустрічі мали потрапити на банківські рахунки "биків".

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