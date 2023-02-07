Баварія визначилася із заміною для звільненого тренера воротарів Тоні Тапаловіча. Як інформує Kicker, вакантне місце займе Міхаель Рехнер, який працює в Хоффенхаймі на аналогічній посаді.

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Згідно з джерелом, контракт Рехнера з Хоффенхаймом дійсний до середини 2026 року, і з цієї причини Баварія повинна буде заплатити компенсацію. Повідомляється, що мюнхенський клуб компенсує Хоффенхайму шестизначну суму.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн особисто наполіг на запрошенні Рехнера. Разом із ним він раніше працював у Хоффенхаймі.

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