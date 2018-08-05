Баварія заплатила Айнтрахту за перехід Роберта Ковача компенсацію 1 євро

Баварія заплатила цікаву компенсацію Айнтрахту із Франкфурта за перехід Роберта Ковача – брата та асистента Ніко Ковача, який став новим головним тренером мюнхенців.

Айнтрахт Франкфурт отримав компенсацію від Баварії за перехід до мюнхенського клубу Ніко Ковача та його брата і за сумісництвом асистента Роберта Ковача.

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Якщо за Ніко, який є головним тренером, Баварія заплатила 2,2 млн євро, то перехід Роберта Ковача обійшовся Баварії лише в 1 євро, інформує Bild.

За словами директора Айнтрахта Фреді Бобіча, який теж відзначив курйоз даної події, Баварія взагалі могла нічого не платити, але така компенсація була сплачена в тому числі з юридичних причин.

Нагадаємо, Ніко Ковач змінив Юппа Хайнкеса на посаді керманича мюнхенського клубу.