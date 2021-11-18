Баварія заманює Рюдігера величезною зарплатою – гравець визначився з пріоритетом
13:45 - Читать на русском
Захисник Челсі Антоніо Рюдігер всерйоз зацікавив мюнхенську Баварію.
Баварія вже провела переговори з агентом та братом Рюдігера Саром Сенезі – мюнхенці готові вдвічі збільшити зарплату оборонця (з 6 до 12 млн євро), повідомляє Bild.
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Втім, захисник налаштований залишитись у Челсі – його контракт завершується влітку 2022 року. Німець готовий підписати нову угоду, але зі збільшенням зарплати.
До слова, Рюдігер провів 15 матчів у складі Челсі у поточному сезоні в усіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.
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