Захисник Нуссаїр Мазрауї спробує свої сили у новому чемпіонаті. Сезон 2022/23 марокканець розпочне у Мюнхені.

24-річний правий оборонець приєднається до Баварії, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Мазрауї перейде на правах вільного агента, адже його угода з Аяксом чинна лише до кінця сезону.

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З мюнхенцями умови контракту вже погодженні, а медогляд пройдений. Офіційне оголошення про трансфер буде пізніше, адже Аякс продовжує боротьбу за титул чемпіона Нідерландів. На Нуссаїра претендували ще Реал та Барселона, але вирішальним став дзвінок головного тренера Юліана Нагельсманна й генерального директора Олівера Кана до гравця.

Зауважимо, Мазрауї є вихованцем "божих синів". Цього сезон він провів за Аякс 33 поєдинки, у яких відзначився п'ятьма голами й чотирма асистами. Transfermarkt оцінює футболіста в 20 мільйонів євро.

Окрім марокканця, Баварія поклала око ще й на 19-річного хавбека нідерландців Раяна Гравенберха. Трансфер, найімовірніше, намагатимуться оформити цього літа.

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