Захисник Штутгарта та збірної Японії Хірокі Іто змінить клубну прописку, але залишиться в Бундеслізі.

Мюнхенці у кампанії 2023/24 залишились без трофеїв, тому прагнуть посилити свою команду, щоб знову боротися за найвищі нагороди.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, Баварія виплатить клаусулу Штутгарту за Хірокі Іто у розмірі 30 мільйонів євро. Японський захисник підпише контракт на п'ять років. Очікується, що найближчим часом 25-річний гравець пройде медобстеження.

Нагадаємо, що Хірокі Іто виступає за Штутгарт з 2022 року. Загалом за німецький клуб він відіграв у 97 матчах, забивши два голи та віддавши п'ять асистів.

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