"Ротен" налаштовані зберегти Кінгслі Комана в Мюнхені ще на кілька років.

Баварія та француз нарешті узгодили деталі нового контракту, стверджує L’Équipe.

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Згідно з його умовами, 25-річний вінгер буде заробляти за сезон 17 мільйонів євро до сплати податків. Така зарплатня стане однією з найбільших у клубі. Зараз Коман, за неофіційною інформацією, отримує 12 млн на рік.

Нагадаємо, чинна угода Кінгслі завершується влітку 2023-го року. Спершу Баварія не хотіла погоджуватись на суттєве підвищення зарплатні, але пізніше нібито зрозуміла, що знайти нового вінгера такого ж рівня буде вкрай складно.

Цього сезону Коман провів 17 матчів, у яких забив п'ять м'ячів та двічі асистував.

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