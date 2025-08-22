Честь відкрити новий чемпіонат Німеччини випала Мюнхену, якому ще й довірили справжній топ-матч. У гості до Баварії приїхав РБ Лейпциг. Ця подія стала центральною у 1-му турі – кращих ігор у розкладі на вихідні немає.

"Вони мені про це не повідомили": Мюллєр розкритикував Баварію за свій відхід

Якщо взяти голі статистичні показники, то "ротен буллен" видали доволі непоганий футбол. 37% володіння, 28 дотиків у штрафному, 12 ударів, 51% виграних єдиноборств, 12 ударів... От тільки сумарна гострота цих зусиль потягнула на 0,53 xG, а більшість цифр Баварії виявились на порядок вищими.

Лейпциг навіть забив гол у другому таймі – причому дуже хороший, але скасований через дурість свого захисника. Замість виконання передачі при вільному ударі він почав вести м'яч на дриблінгу, зробивши усю атаку нелегальною. От тільки цей гол нічого б не змінив, адже Баварія оформила 3:0 ще до перерви.

РБ тримався до 27-ї хвилини попри декілька гольових моментів господарів. Рахунок було відкрито після прориву Гнабрі до лінії штрафного з подальшим пасом на лінію штрафного. Там опинився лівий бек Станішіч, який перевів сферу на правий край – Олісе влетів у цю зону й потужним ударом поцілив під дальню стійку. 1:0!

На 32-й хвилині свій дебютний гол у Бундеслізі провів Луїс Діас. Екс-нападник Ліверпуля закрутив фантастичну комбінацію з Кейном, Кімміхом і Гнабрі на лінії карного майданчика. Все завершилось вривання у периметр та пострілом у ближню дев'ятку. 2:0.

На 40-й хвилині Гнабрі міг і сам відзначитись, вгативши з лінії півкола, але "биків" врятувала поперечина. Втім, на 42-й Гулачі довелося виймати третій м'яч. Гнабрі продерся крізь двох суперників на правому напівфланзі й виконав проникний пас, а Олісе знову прошив Гулачі з правого краю. 3:0!

У середині другого тайму Діас додав до дебютного гола ще й асист. Лаймер розігнав контратаку й запустив пас на хід Гнабрі, той пройшов захисника й прокинув сферу Діасу, а Луїс виконав передачу на ліву половину карного майданчика. Там вже був Кейн, який хитнув іншого оборонця й переграв Гулачі. 4:0!

На 74-й англієць оформив дубль, пробивши з лівого кута штрафного під дальню стійку. Луїс Діас виконав хоч і формальний, але асист – вже другий. Ще через хвилину Харрі зробив хет-трик, хоча слід відзначити й Кіма. Центрбек Баварії зіграв на випередження в опорній зоні, протягнув м'яч крізь усі лінії й вирізав пас під удар Кейну з лівого краю карного. 6:0!

Цей гол став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував перемогу мюнхенців. Чемпіон розпочав новий сезон як справжня машина.

Крах на ЧС-1938, служба у Вермахті, сумний фінал легенд і грабунок євреїв – як жила австрійська Вундертім після аншлюсу