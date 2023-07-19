Товариський матч

Роттах-Егерн – Баварія – 0:27

Голи: Мусіала, 3, 13, 37, 42, 45, Гнабрі, 4, 12, 44, Девіс, 8, Лаймер, 20, Тель, 22, 26, 29, 34, 41, Мазрауї, 28, Упамекано, 31, Сане, 35, Забітцер, 50, 64, 66, 71, 73, Геррейро, 75, Гравенберх, 84, Коман, 87, Мане, 90

За побиттям Роттах-Егерн спостерігали 2500 глядачів. Мюнхенці виграли перший тайм із рахунком 18:0 і не стали зменшувати оберти після перерви. Згідно з Kicker, господарі сприйняли результат матчу з гумором – незадовго до перерви диктор на стадіоні зробив заяву: "Скоріш за все, сьогодні Роттах-Егерн знову не виграє".

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Баварія не вперше влаштовує гольову вечірку проти цієї команди. Раніше зустрічались рахунки 20:2 і 23:0, а тепер підкорилась нова "вершина". Ложкою дьогтю в цій зустрічі стали травми Теля і Шупо-Мотінга.

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