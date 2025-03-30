Баварія за тиждень втратила третього гравця до кінця сезону – коштовний новачок вдруге зламав ногу
Головний тренер Баварії Венсан Компані має серйозні кадрові проблеми.
Нещодавно мюнхенці втратили через травми Дайота Упамекано та Альфонсо Девіса. Обидва захисники пропустять решту сезону.
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Як повідомляє офіційний сайт Баварії, проблеми в обороні погіршилися. Хірокі Іто отримав пошкодження у матчі проти Санкт-Паулі (3:2). У захисника діагностували перелом плеснової кістки. Як і Упамекано з Девісом, японець більше не зіграє у нинішньому сезоні.
Це вже вдруге, коли Іто отримує подібну травму у футболці Баварії. У липні 2024 року захисник з таким же діагнозом відправився в лазарет на 6 місяців.
Хірокі приєднався до Баварії влітку перед початком сезону 2024/25. Мюнхенці заплатили Штутгарту за японця 23,5 млн євро.
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