Нещодавно мюнхенці втратили через травми Дайота Упамекано та Альфонсо Девіса. Обидва захисники пропустять решту сезону.

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Як повідомляє офіційний сайт Баварії, проблеми в обороні погіршилися. Хірокі Іто отримав пошкодження у матчі проти Санкт-Паулі (3:2). У захисника діагностували перелом плеснової кістки. Як і Упамекано з Девісом, японець більше не зіграє у нинішньому сезоні.

Це вже вдруге, коли Іто отримує подібну травму у футболці Баварії. У липні 2024 року захисник з таким же діагнозом відправився в лазарет на 6 місяців.

Хірокі приєднався до Баварії влітку перед початком сезону 2024/25. Мюнхенці заплатили Штутгарту за японця 23,5 млн євро.

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