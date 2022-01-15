У суботу у черговому турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 19-й тур

Кельн – Баварія – 0:4

Голи: Лєвандовскі, 11, 63, 75, Толіссо, 26

Майнц – Бохум – 1:0

Гол: Сен-Жюст, 48

Нереалізований пенальті: Польтер, 32 (Бохум)

Уніон Берлін – Хоффенхайм – 2:1

Голи: Фольгзаммер, 22, Прьомель, 73 – Баумгартль, 16 (аг.)

Штутгарт – РБ Лейпциг – 0:2

Голи: Сілва, 10 (пен.), Нкунку, 70

Вольфсбург – Герта – 0:0

Борусія М – Байєр – початок матчу о 19:30

Борусія Д розгромила Фрайбург і впритул наблизилась до Баварії

Баварія зусиллями Лєвандовскі і Толіссо ще до середини тайму забезпечина собі комфортну перевагу над Кельном. Згодом Кайнц майстерно розібрався в центрі поля з мюнхенцями і виклав передачу-цукерку на Ута, який, вийшовши сам на сам, скоротив рахунок. Однак, VAR угледів міліметровий офсайд і гол скасували. По перерві Роберт забив ще двічі, оформивши хет-трик і зміцнив перевагу Баварії на вершині турнірної таблиці.

Баррейро в середині першого тайму вже бачив м'яч у воротах Бохума після пострілу у лівий кут, однак Ріман не дозволив Майнцу забити, виконавши ефектний сейв. Згодом гості отримали чудовий шанс вийти вперед – Штах завалив суперника у власному штрафному і арбітр призначив пенальті. Польтеру з позначки не вдалось переграти Центнера і рахунок залишився без змін. Одразу після відпочинку "карнавальники" вийшли вперед зусиллями Сен-Жюста. Цей гол гол став фактично останнім небезпечним моментом у матчі.

Хоффенхайм міг виходити вперед у матчі з Уніоном вже на 12-й хвилині, але на удар Поша встиг зреагувати голкіпер. Згодом і йому не вистачило майстерності, коли Баумгартль, намагаючись головою вибити м'яч подалі, зрізав його у власні ворота. Майже одразу Прьомель міг зрівнювати, але Бауман у стрибку нівелював загрозу. Зрештою, в середині тайму рахунок став нічийним – Фольгзаммер вдало замкнув головою навіс з лівого флангу у протихід голкіперу. По перервы Гріша головою таки зміг реалізувати свою настирність, вирвавши для берлінців три очки.

РБ Лейпциг забив по голу у кожному з таймів у ворота Штутгарта і святкував комфортну перемогу. Сілва у першому таймі покарав суперника з пенальті за гру рукою, а в середині другої сорокап'ятихвилинки Нкунку легко переграв голкіпер з близької відстані.

У ще одному матчі Вольфсбург та Герта не змогли виявити сильнішого, розписавши безгольову нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ