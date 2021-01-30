Агенти центрбека приїжджали до офісу "ротен" у четвер, стверджує Bild.

Флік ризикує покинути Баварію – тренер-тріумфатор втратить опору на фоні непростих стосунків із Саліхаміджічем

Представники Упамекано мали зустріч зі спортивним директором мюнхенців Хасаном Саліхаміджічем. Перемовини тривали майже три години, а їхній результат посередники Саша Бріз і Фолькер Штрут відмовилися коментувати.

Баварія зацікавлена в підписанні 22-річного француза в літнє трансферне вікно. Його клаусула складе орієнтовно 43 млн євро, а голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге нещодавно анонсував виступи оборонця на Ред Булл Арені до кінця сезону та пообіцяв "розібратися" із його майбутнім.

У нинішньому сезоні Дайот Упамекано провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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