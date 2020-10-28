Агент австрійця Піні Захаві провів черговий раунд переговорів із Баварією щодо продовження контракту із Алабою.

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Як повідомляє Bild, це вже третя невдала спроба підписати угоду із захисником – раніше мюнхенці не досягнули згоди у червні та серпні.

До слова, Алаба провів 7 матчів у складі Баварії у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 асист. Відзначимо, що в послугах оборонця зацікавлені Манчестер Сіті, ПСЖ та Ювентус.

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