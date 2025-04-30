Баварія втратить англійця попри пропозицію нового контракту – відома причина такого рішення гравця
Захисник Баварії Ерік Дайєр вирішив покинути мюнхенський клуб попри спробу німецького гранда зберегти англійця.
Дайєр, швидше за все, стане гравцем Монако майбутнього літа, про що повідомляли одразу кілька джерел.
Захисник Баварії знайшов собі новий клуб – він забивав Інтеру в Лізі чемпіонів
За інформацією журналіста Крістіана Фалька, Баварія робила пропозицію Еріку щодо продовження контракту на рік. Пропозиція не влаштувала Дайєра – англієць хотів контракт щонайменше до 2027-го, що і запропонувало йому Монако. Також він розраховує на більшу кількість ігрового часу, чого йому не могли гарантувати в Баварії.
Нагадаємо, Дайєр приєднався до мюнхенців у січні 2024 року на правах оренди, а після того, як зіграв необхідну кількість матчів активувалась опція повноцінного переходу. Загалом, Ерік провів за Баварію 45 матчів, у яких відзначився 2 голами та 1 асистом.
Байєр не дозволив Баварії достроково забрати Салатницю, Айнтрахт знищив РБ Лейпциг, Борусія Д за крок від Ліги чемпіонів