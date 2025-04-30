Дайєр, швидше за все, стане гравцем Монако майбутнього літа, про що повідомляли одразу кілька джерел.

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За інформацією журналіста Крістіана Фалька, Баварія робила пропозицію Еріку щодо продовження контракту на рік. Пропозиція не влаштувала Дайєра – англієць хотів контракт щонайменше до 2027-го, що і запропонувало йому Монако. Також він розраховує на більшу кількість ігрового часу, чого йому не могли гарантувати в Баварії.

Нагадаємо, Дайєр приєднався до мюнхенців у січні 2024 року на правах оренди, а після того, як зіграв необхідну кількість матчів активувалась опція повноцінного переходу. Загалом, Ерік провів за Баварію 45 матчів, у яких відзначився 2 голами та 1 асистом.

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