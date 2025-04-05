Баварія втратила зірку до кінця сезону – є шанс відновитись до фіналів Ліги чемпіонів та Ліги націй
Півзахисник Баварії Джамал Мусіала приєднався до цілої низки одноклубників у лазареті.
Мусіала зазнав структурної травми м'язів стегна та пропустить через це до 8 тижнів, повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.
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Таким чином, Джамал вибув до кінця сезону, але має шанс відновитись до фіналу Ліги чемпіонів (31 травня, за умови якщо Баварія зможе туди дістатись) та фіналу чотирьох в Лізі націй (4-8 червня). Окрім Мусіали, через травми наразі недоступні Мануель Нойєр, Альфонсо Девіс, Дайот Упамекано, Александар Павловіч, Тарек Бухманн, Кінгслі Коман та Хірокі Іто, інформує Transfermarkt.
До слова, Мусіала у поточному сезоні зіграв у 40 матчах за Баварію в усіх змаганнях, в яких відзначився 18 голами та 8 асистами. Transfermarkt оцінює 22-річного німця у 140 млн євро.
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