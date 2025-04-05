Мусіала зазнав структурної травми м'язів стегна та пропустить через це до 8 тижнів, повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

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Таким чином, Джамал вибув до кінця сезону, але має шанс відновитись до фіналу Ліги чемпіонів (31 травня, за умови якщо Баварія зможе туди дістатись) та фіналу чотирьох в Лізі націй (4-8 червня). Окрім Мусіали, через травми наразі недоступні Мануель Нойєр, Альфонсо Девіс, Дайот Упамекано, Александар Павловіч, Тарек Бухманн, Кінгслі Коман та Хірокі Іто, інформує Transfermarkt.

До слова, Мусіала у поточному сезоні зіграв у 40 матчах за Баварію в усіх змаганнях, в яких відзначився 18 голами та 8 асистами. Transfermarkt оцінює 22-річного німця у 140 млн євро.

Bad news for FC Bayern: We‘ve been told Jamal #Musiala is expected to be out for up to eight weeks!



He has suffered a structural muscle injury (muscle bundle tear) in his thigh.



Musiala is hoping to be back towards the end of the season for a potential Champions League… pic.twitter.com/5SJsXk8Bwk — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 5, 2025

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