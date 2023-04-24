Томасу Тухелю наразі не позаздриш. Його команда вилетіла з Ліги чемпіонів, а в Бундеслізі втратила лідерство, зазнавши розгромної поразки в минулому турі від Майнца (1:3).

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Але на цьому проблеми нового тренера не закінчилися. Тухель втратив одного із ключових гравців через травму. Альфонсо Девіс отримав розтягнення м'язів задньої поверхні стегна. Офіційний сайт Баварії не повідомляє про термін, на який вибув захисник, але Bild заявляє, що канадець пропустить мінімум шість тижнів. Це означає, що до кінця сезону ми не побачимо Девіса на полі. Останній матч мюнхенці мають провести 27 травня.

У поточному сезону футболіст збірної Канади зіграв у Бундеслізі у 26 матчах. В його активі чотири результативні передачі та один гол.

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