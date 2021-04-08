Зюле та Горецка отримали травми стегна, через що не зможуть зіграти у поєдинку проти ПСЖ у Парижі, повідомляє Bild.

"ПСЖ у полоні одержимості": Баварія програла вперше за два роки, Мбаппе бив рекорд Ібри, Неймар – король протилежностей

Обидва гравці не змогли дограти першу зустріч та були замінені ще у першій половині. Зюле зазнав розриву м'язу та буде відсутній протягом 2-3 тижнів. У Горецки виявили розтягнення стегна, а терміни його відновлення не розкриваються. Не допоможе мюнхенцям і Роберт Лєвандовскі, який вибув на місяць після матчу за збірну Польщі.

Нагадаємо, Баварія у домашньому поєдинку поступилась ПСЖ (2:3) – дублем у ворота Нойєра відзначився Мбаппе. Матч-відповідь відбудеться вже 13 квітня, початок о 22:00.

ПСЖ перестріляв Баварію: феєричний фарт Парижа, геніальний матч Кімміха, тріумф Наваса, зіркова вистава Мбаппе і Неймара