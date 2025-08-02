Баварія втратила півзахисника – гравець переніс термінову операцію
Півзахисник Баварії Александар Павловіч отримав серйозне пошкодження на тренуванні.
Як повідомив офіційний сайт Баварії, у п’ятницю під час тренування травмувався молодий півзахисник команди Александар Павловіч.
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21-річний хавбек отримав перелом очниці. Йому вже провели операцію, яка, за інформацією клубу, пройшла успішно. Точні терміни відновлення не розголошуються, однак Павловіч точно пропустить старт сезону.
Павловіч є вихованцем Баварії, в складі якої в минулому сезоні провів 33 матчі, відзначився 1 голом та 1 асистом. Контракт гравця з клубом чинний до 2029 року.
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