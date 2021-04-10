У суботу у 28-му турі чемпіонату Німеччини відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 28-й тур

Айнтрахт – Вольфсбург – 4:3

Голи: Камада, 8, Йовіч, 27, Сілва, 54, Дурм, 61 – Баку, 6, Вегхорст, 46, Тута, 85 (аг)

Баварія – Уніон – 1:1

Голи: Мусіала, 68 – Інгвартсен, 86

Вердер – РБ Лейпциг – 1:4

Голи: Рашіца, 59 – Ольмо, 23, Сьорлот, 32, 41, Забітцер, 63

Герта – Борусія М – 2:2

Голи: Аскасібар, 23, Кордоба, 51 – Плеа, 28, Штіндль, 38 (пен.)

Вилучення: Зоммер, 13 (Борусія М, червона картка)

Штутгарт – Борусія Д – початок матчу о 19:30

Армінія втримала мінімальну перемогу над Фрайбургом та покинула зону вильоту

Претенденти на Лігу чемпіонів і сусіди по турнірній таблиці – Айнтрахт та Вольфсбург – вже до десятої хвилини встигли обмінятись голами. Спочатку Рідле Баку з-за меж штрафного майданчика закрутив сферу у дальній кут воріт і вивів "вовків" вперед. А вже за хвилину Даїчі Камада після в'язкої боротьби у центрі поля отримав м'яч на лінії воротарського і хвацько пробив, відновивши статус-кво. В середині тайму Йовіч зльоту замкнув простріл Сілви і збільшив перевагу "орлів".

Вже перша ж атака гостей після відпочинку завершилась взяттям воріт. Довелось розпочинати все спочатку. На 54-й хвилині Камада скористався помилкою суперника при передачі у центрі поля, рвонув до штрафного майданчика і в останній момент відпасував на Сілву, який з гострого кута пробив у протихід голкіперу. Господарі не заспокоїлись і вже Ерік Дурм, накручуючи оборону гостей, пробив у кут. Кун Кастел дотягнувся до сфери, але лише підштовхнув її у сітку. За п'ять хвилин до завершення матчу Тута зрізав м'яч у власні ворота і скоротив відставання Вольфсбурга до мінімуму.

Баварія у доволі експериментальному складі не змогла здолати опір оборони берлінського Уніона у першому таймі, пішовши на перерву з нулями на табло. По перерві Флік провів одразу чотири заміни і це, очевидно, допомогло. Штрафний удар, серія рикошетів і м'яч опинився у Джамала Мусіали – 18-річий півзахисник свого шансу не змарнував. Треба було бачити обличчя наставника "Ротен" і запасних гравців. Голу раділи так, ніби знову виграли Лігу чемпіонів. Однак, за чотири хвилини до закінчення матчу настрій господарям вщент зіпсував Маркус Інгвартсен, створивши міні-сенсацію.

РБ Лейпциг у матчі з Вердером пішов на перерву з комфортною перевагою у три м'ячі. Спочатку Дані Ольмо переграв кіпера бременців з близької відстані, а згодом Александер Сьорлот розродився дублем (головою після навісу і замкнувши зльоту простріл). Після відпочинку Рашіца з пенальті один м'яч відквитав, проте майже одразу Забітцер влучним ударом відновив перевагу у три голи.

Менхенгладбаська Борусія у матчі з Гертою залишилась у меншості вже на початку матчу. Ян Зоммер вийшов далеко з воріт і збив суперника. Порушення правил відбулось за лінією штрафного майданчика, тож рефері обмежився лише вилученням. За десять хвилин Сантьяго Аскасібар скористався чисельною більшістю і красивим ударом зняв павутину з дев'ятки воріт Тобіаса Зіппеля, який змінив у рамці Зоммера.

Здавалось, менхенгладбахці "попливуть", однак не тут то було. Алассан Плеа, вийшовши віч-на-віч з Алєксандером Шволовим легко переграв останнього, поціливши у дальній кут. А згодом Ларс Штіндль з пенальті вивів Борусію вперед. По перерві Джон Кордоба на якусь мить випередив голкіпера і встиг переправити м'яч у сітку після прострілу партнера. Більше голів у матчі не забивали.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ