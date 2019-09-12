Баварія втратила хавбека через травму – відомий термін відновлення

Півзахисник Баварії Леон Горецка не допоможе своїй команді в кількох найближчих матчах.

Лазарет Баварії отримав поповнення. Леон Горецка був прооперований у зв'язку з появою гематоми. За даними Bild, хавбек пропустить від двох тижнів до місяця. Таким чином 24-річний півзахисник точно не зіграє проти РБ Лейпицг, Црвени Звезди та Падерборна.

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"Горецка переніс хірургічне втручання, яке було успішним. Сподіваюся на його швидке повернення", – цитує наставника мюнхенців Ніко Ковача офіційний Twitter Баварії.

Зауважимо, що Горецка ще не зіграв жодного матчу Бундесліги 2019/20. Баварія після 3-х турів набрала 7 очок та посідає 2 місце в чемпіонаті. Лідирує РБ Лейпциг, у якого 9 балів.

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