Альфонсо Девіс та Дайот Упамекано повернулися з національних команд з травмами. У канадця діагностували розрив хрестоподібної зв'язки і очікувалося, що він не зіграє до кінця сезону. У француза виявили незначне пошкодження і сподівалися, що Упамекано повернеться за кілька тижнів.

Баварія офіційно підтвердила травми двох лідерів перед ЛЧ – провалений трансфер Реала пропустить півроку

Утім, все виявилося значно гірше, ніж перші висновки. Як повідомляє Bild, додаткове обстеження показало, що у Девіса пошкодження хряща. Альфонсо пробуде в лазареті щонайменше вісім місяців, а терміни його відновлення коливаються від кінця вересня до кінця листопада.

Щодо Упамекано, то у нього теж виявили проблеми з хрящем. За найгіршими прогнозами, на відновлення французу знадобиться три місяці, а, отже, його сезон завершено. У клубі ж сподіваються, що Дайот зможе повернутися наприкінці травня.

Реал скопіював провал збірної України і вилетів від Арсенала, Ліон розтоптав Баварію 6:1: жіноча ЛЧ