Захисник Баварії Альфонсо Девіс травмувався на самому початку поєдинку 5-го туру Бундесліги проти Айнтрахта.

Канадець травмувався вже на 3 хвилині поєдинку та покинув поле лише з допомогою лікарів.

Гнабрі здав повторний тест на COVID-19 – результат негативний, але у Баварії знайшли нового інфікованого

Наставник Баварії Ганс-Дітер Флік розповів, що Альфонсо травмував зв’язки правої щиколотки. Очікується, що Девіс пропустить від 6 до 8 тижнів, тобто повернеться близько Нового року.

Нагадаємо, що навіть без основного лівого оборонця Баварія знищила Айнтрахт (5:0) у матчі 5-го туру Бундесліги.

Баварія з хет-триком Лєвандовскі знищила Айнтрахт, Борусія М здолала Майнц – суперник Шахтаря влаштував яскравий камбек