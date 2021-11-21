Мюнхенський колектив не зможе розраховувати на чималу кількість своїх представників у поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів з киянами.

Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максім Шупо-Мотінг і Мікаель Кюїзонс приєднались на карантині до Йозуа Кімміха, повідомляє офіційний сайт Баварії.

Усі п'ятеро не були вакцинованими і мали безпосередній контакт з людиною з позитивним тестом на коронавірус. Раніше "ротен" вже втратили Йосіпа Станішіча і Нікласа Зюле, у яких виявили COVID-19, а також Дайота Упамекано, який відбуває дискваліфікацію.

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Відповідно, всі 8 футболістів будуть недоступні для Юліана Нагельсманна у виїзному поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів проти Динамо. Він відбудеться у вівторок, 23 листопада, на столичному НСК Олімпійський.

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