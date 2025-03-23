Голкіпер Баварії Мануель Нойєр досі перебуває в лазареті з травмою, яку отримав під час плей-офф Ліги чемпіонів.

Німецький воротар пошкодив литковий м'яз під час святкування голу Джамала Мусіали в матчі з Байєром (3:0) в 1/8 фіналу ЛЧ 6 березня. Повідомлялося, що Нойєр не зіграє щонайменше в 3-4 іграх.

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Як інформує Bayern & Germany з посиланням на журналістів Bild Тобі Альтшаффля і Ніко Ліннера, травма Мануеля виявилася серйознішою, ніж передбачалося. У Баварії не розраховують, що він буде готовий до першого матчу 1/4 фіналу ЛЧ проти Інтера. Однак є надія, що він зможе зіграти в другій грі.

Нагадаємо, у поточному сезоні Нойєр зіграв за мюнхенців у 33 матчах у всіх турнірах. У 18 іграх йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

Перша зустріч Баварії та Інтера відбудеться 8 квітня, а матч-відповідь запланована на 12 квітня.

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