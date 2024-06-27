Йосіп Станішіч разом зі збірною Хорватії достроково вилетів з Євро-2024, не зумівши вийти з групи. Проте через кілька днів після цієї невдачі захисник уже посміхався – він продовжив контракт із Баварією до літа 2029 року.

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"Я радий підписати новий контракт із Баварією. Я – фанат цієї команди, скільки себе пам'ятаю. Я вдячний Леверкузену, тому що я багато чому там навчився – як на полі, так і за його межами. Мені належить зіграти багато ігор, показати, на що я здатний, і увійти в ритм.

Моя впевненість зросла, і я думаю, що повернуся найкращим гравцем. Мої цілі зрозумілі: віддати всі сили Баварії і виграти якомога більше трофеїв. Приємно повернутися додому", – зазначив гравець, який провів минулий сезон у Байєрі на правах оренди.

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